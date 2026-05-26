Paz y Bien Guatemala presenta su Memoria 2025 en la Diputación

La Diputación Provincial de Huelva ha acogido la presentación de la Memoria de Actividades 2025 de Paz y Bien Guatemala, una organización que trabaja desde 2007 en proyectos de cooperación internacional destinados a mejorar la vida de comunidades vulnerables en distintas zonas del país centroamericano.

El acto contó con la participación del vicepresidente primero de la Diputación y responsable del Área de Cooperación Internacional, José Manuel Zamora, y del director de Proyectos de Paz y Bien ONGD y responsable de Huelva en Red, Paco Molina.

Durante la presentación se puso en valor el respaldo que la institución provincial mantiene con la entidad desde prácticamente sus inicios. Desde 2008, la Diputación ha destinado más de 300.000 euros a distintos programas sociales, sanitarios, educativos y alimentarios desarrollados especialmente en el departamento guatemalteco de Chiquimula.

José Manuel Zamora felicitó a la organización por sus casi veinte años de trayectoria y destacó “el incansable trabajo” que realiza con menores, personas mayores, personas con discapacidad intelectual y colectivos en situación de exclusión social.

Por su parte, Paco Molina agradeció el apoyo continuado de la Diputación y señaló que la memoria refleja “el esfuerzo diario por ofrecer respuestas reales y sostenibles” frente a problemas estructurales como la pobreza extrema, la desnutrición infantil o la exclusión social.

Entre las iniciativas desarrolladas por la entidad destacan programas de becas escolares para menores en situación de vulnerabilidad, proyectos de nutrición infantil, jornadas médicas itinerantes, comedores sociales, iniciativas agrícolas sostenibles y actuaciones dirigidas a mujeres víctimas de violencia.

La memoria también recoge proyectos de voluntariado internacional, acompañamiento social y programas formativos impulsados junto a universidades guatemaltecas.

La Asociación Paz y Bien Guatemala mantiene así su trabajo en cooperación internacional con el objetivo de ofrecer soluciones sostenibles en algunas de las comunidades más desfavorecidas del país centroamericano.