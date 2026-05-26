El CESpH alerta de la falta de trabajadores formados para la industria en Huelva

El pleno del Consejo Económico y Social de la provincia de Huelva ha abordado este martes distintos asuntos relacionados con el mercado laboral, la formación profesional y las oportunidades de empleo vinculadas al desarrollo del hidrógeno verde en la provincia.

Uno de los principales asuntos tratados ha sido el estudio sobre la formación profesional en Huelva, que refleja la falta de personas cualificadas para trabajar en sectores industriales y en la transformación de industrias energéticas.

El presidente de la Diputación Provincial de Huelva, David Toscano, destacó la importancia de analizar tanto la situación actual de la formación profesional como las oportunidades laborales que se generarán en torno al hidrógeno verde.

Por su parte, el presidente del CESpH, Juan Antonio Márquez, señaló la contradicción existente entre las más de 30.000 personas desempleadas en la provincia y la elevada demanda de trabajadores especializados.

Según explicó, actualmente faltan perfiles técnicos relacionados con la formación profesional como tuberos, fontaneros o especialistas vinculados al sector agrícola tecnificado e industrial.

Márquez aseguró además que muchas empresas se ven obligadas a recurrir a trabajadores de fuera de la provincia para cubrir puestos en sectores estratégicos, una situación que, según indicó, también pone de manifiesto la necesidad de inmigración laboral en Huelva.

El presidente del CESpH advirtió igualmente de la existencia de una “fuga de talento” en la provincia, lamentando que muchos jóvenes altamente cualificados no encuentren oportunidades laborales acordes a su formación dentro de Huelva.

Durante el pleno también se aprobó la memoria anual del organismo, que recoge distintos trabajos realizados durante el último año, entre ellos un atlas de polígonos industriales de la provincia y un estudio sobre la seca de la encina.