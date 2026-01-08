Punta Umbría inicia la licitación de nueve chiringuitos desmontables en sus playas

El Ayuntamiento de Punta Umbría ha iniciado el procedimiento administrativo para la licitación de nueve chiringuitos desmontables que se instalarán en la playa urbana y natural del municipio durante un periodo de cuatro años. El alcalde, José Carlos Hernández Cansino, ha firmado la Providencia que pone en marcha los expedientes para la concesión de licencias de actividad y apertura de estos establecimientos, con el objetivo de garantizar que su funcionamiento se ajuste plenamente a la legalidad vigente.

En concreto, siete de los chiringuitos se ubicarán en la playa natural, en el tramo comprendido entre la primera pasarela de Los Enebrales y El Portil, mientras que los otros dos se localizarán en La Canaleta y en la playa urbana, frente a la urbanización Punta Mar. Cada uno de ellos podrá ocupar durante la temporada estival, de junio a septiembre, una superficie máxima de 70 metros cuadrados, de los que 20 corresponderán a la instalación cerrada y 50 a la zona de terraza.

El alcalde ha señalado que el inicio del nuevo año marca también el arranque de un trabajo orientado a que “se cumplan todas las garantías legales en los establecimientos que se instalen en nuestras playas”, destacando que este proceso supone una oportunidad para que los empresarios regularicen su situación y cuenten con la necesaria seguridad jurídica. En este sentido, ha recordado que se trata de “el primer paso hacia una solución definitiva y legal”, tras el desmontaje previo de las instalaciones, requisito imprescindible para poder optar a la nueva licitación.

Este procedimiento se enmarca en un proceso más amplio de ordenación y regularización de los chiringuitos del municipio, en el que intervienen distintas administraciones. Desde el Ayuntamiento se subraya que se trata de un camino complejo, pero necesario, para compatibilizar la actividad económica con la protección del litoral y el uso ordenado de las playas de Punta Umbría, reforzando así un modelo sostenible y con plenas garantías legales para el futuro.