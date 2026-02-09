Punta Umbría impulsa el ocio joven saludable con un programa de actividades sin pantallas

El Ayuntamiento de Punta Umbría ha presentado el proyecto ‘El presente es nuestro’, una iniciativa dirigida a jóvenes y menores de hasta 25 años que apuesta por un ocio saludable, creativo y participativo, alejado del uso excesivo de pantallas y centrado en el contacto personal. El programa incluye diez actividades gratuitas que se desarrollarán entre los meses de febrero y abril en distintos espacios del municipio.

El alcalde, José Carlos Hernández Cansino, ha subrayado que “las administraciones públicas tenemos la responsabilidad de ofrecer alternativas reales y atractivas, proyectos que inviertan en el presente y en el futuro de nuestros jóvenes”, destacando la importancia de generar espacios seguros e inclusivos donde la juventud pueda relacionarse de forma directa.

La iniciativa surge en un contexto en el que, según datos de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), más del 74% de los jóvenes dedica su tiempo libre a internet, frente a un 54% que sale con sus amistades, lo que refuerza la necesidad de promover actividades presenciales. El programa arrancará este sábado, 14 de febrero, con un stand de educación sexual y concienciación en la carpa del Carnaval de la Luz, que contará con atención ante posibles situaciones de discriminación, información sobre violencia de género, material educativo y personal voluntario especializado, incluida una psicóloga.

Entre las propuestas previstas se incluyen rutas sostenibles, un tour tenebroso, un Festival de Primavera con talleres, cocina y música, actividades de alfarería, yoga y crossfit, además de un Grand Prix. Las inscripciones se realizarán de forma sencilla mediante códigos QR, tal y como ha explicado la representante de Fecons, Irene Galán Ríos. El concejal de Juventud, Sebastián Pomares, ha señalado que el Ayuntamiento colaborará activamente en la difusión del programa para garantizar su éxito.

El proyecto está impulsado por Fecons y se enmarca en los objetivos de la Agenda 2030, contando con el apoyo de la Unión Europea, el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Punta Umbría.