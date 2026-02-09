Hinojos espera recuperar hoy el suministro de agua tras más de cinco días de avería provocada por el temporal

La población de Hinojos continúa sufriendo las consecuencias del denominado tren de borrascas que ha afectado a la provincia en las últimas semanas. El paso de la borrasca Marta provocó la rotura de una tubería principal de abastecimiento, una incidencia que se mantiene desde hace ya cinco días y medio y que ha obligado a activar un dispositivo de emergencia para garantizar el suministro básico a los vecinos.

Según ha explicado la alcaldesa a este diario, Joaquina del Valle, alcaldesa de Hinojos, a última hora de este domingo quedó conectada la nueva tubería que dará servicio al municipio, quedando ahora pendiente el inicio del bombeo de agua. Si no se producen contratiempos, como posibles fugas u otras incidencias técnicas, el Ayuntamiento confía en que el suministro pueda restablecerse a lo largo del día de hoy o, como muy tarde, mañana, aunque sin una hora concreta.

La alcaldesa ha querido agradecer públicamente el comportamiento de la ciudadanía durante estos días sin abastecimiento regular. “Los vecinos han estado a la altura como siempre, mostrando apoyo y comprensión hacia las instituciones”, ha señalado. Del mismo modo, ha destacado la solidaridad de municipios cercanos como Almonte y Pilas, que han cedido instalaciones deportivas para que los vecinos pudieran ducharse, así como la colaboración de asociaciones y pueblos como Villamanrique y Chucena.

Mientras tanto, los operativos de emergencia continúan trabajando de forma coordinada, manteniendo la vigilancia sobre la evolución meteorológica y supervisando la puesta en funcionamiento de la conducción provisional. El objetivo, según el Consistorio, es recuperar cuanto antes la normalidad en el suministro de agua potable y cerrar un episodio que ha puesto a prueba la resistencia y la cooperación del municipio.