Un nuevo desprendimiento deja incomunicada la aldea de El Calabacino

La aldea de El Calabacino, en la Sierra de Aracena, ha vuelto a quedar incomunicada a consecuencia de un nuevo desprendimiento de tierra, que ha provocado el corte del único acceso rodado a la zona.

Según se ha informado a la población, el desprendimiento ha impedido el paso de vehículos, repitiéndose una situación que ya se ha producido en otras ocasiones recientes como consecuencia de las lluvias acumuladas. Desde el Ayuntamiento se ha confirmado que los trabajos de limpieza y acondicionamiento del camino ya se encuentran en marcha, con el objetivo de restablecer cuanto antes la entrada y salida de la aldea.

Mientras se desarrollan las labores, se recomienda extremar la precaución y seguir las indicaciones de los servicios municipales hasta que el acceso quede completamente habilitado.