El dispositivo municipal de Almonte mantiene los trabajos de achique y mantenimiento en El Rocío pese a las nuevas lluvias

Las precipitaciones registradas en la tarde-noche del domingo han dificultado las labores para recuperar la normalidad en la aldea, donde los equipos seguirán trabajando de forma ininterrumpida durante toda la semana

Redacción
09/02/26 - 10:56
El Ayuntamiento de Almonte mantiene desplegado el dispositivo especial de mantenimiento en la aldea de El Rocío, con equipos trabajando de manera continuada en labores de achique, limpieza y adecentamiento de calles y caminos, tras el intenso episodio de lluvias que sigue condicionando la situación.

Las precipitaciones caídas durante la tarde-noche del domingo han vuelto a ralentizar los trabajos previstos, dificultando el avance hacia la normalización completa del viario. A pesar de ello, desde el Consistorio se subraya que los operarios continúan actuando sobre el terreno, priorizando las zonas más afectadas y adaptando la planificación a la evolución meteorológica.

El dispositivo, activo las 24 horas desde la madrugada del domingo, seguirá operativo a lo largo de toda la semana con un esfuerzo especial en el arreglo y acondicionamiento de los caminos, teniendo en cuenta que las peregrinaciones a la aldea no se han detenido y que el próximo fin de semana está prevista una nueva afluencia de visitantes.

Desde el Ayuntamiento se insiste en que el trabajo será constante e incesante en los próximos días, con el objetivo de facilitar el tránsito y garantizar las mejores condiciones posibles en El Rocío, dentro de las limitaciones que impone un terreno saturado tras el año de mayor volumen de lluvias desde 1989.