El dispositivo municipal de Almonte mantiene los trabajos de achique y mantenimiento en El Rocío pese a las nuevas lluvias
Las precipitaciones registradas en la tarde-noche del domingo han dificultado las labores para recuperar la normalidad en la aldea, donde los equipos seguirán trabajando de forma ininterrumpida durante toda la semana
Las precipitaciones caídas durante la tarde-noche del domingo han vuelto a ralentizar los trabajos previstos, dificultando el avance hacia la normalización completa del viario. A pesar de ello, desde el Consistorio se subraya que los operarios continúan actuando sobre el terreno, priorizando las zonas más afectadas y adaptando la planificación a la evolución meteorológica.
El dispositivo, activo las 24 horas desde la madrugada del domingo, seguirá operativo a lo largo de toda la semana con un esfuerzo especial en el arreglo y acondicionamiento de los caminos, teniendo en cuenta que las peregrinaciones a la aldea no se han detenido y que el próximo fin de semana está prevista una nueva afluencia de visitantes.
Desde el Ayuntamiento se insiste en que el trabajo será constante e incesante en los próximos días, con el objetivo de facilitar el tránsito y garantizar las mejores condiciones posibles en El Rocío, dentro de las limitaciones que impone un terreno saturado tras el año de mayor volumen de lluvias desde 1989.