Ligera mejoría en Sanlúcar de Guadiana, aunque persiste la preocupación por nuevas lluvias y desembalses

La situación en Sanlúcar de Guadiana ha experimentado una leve mejoría en las últimas horas gracias a la bajada del nivel del río Guadiana, aunque la preocupación sigue presente ante la posibilidad de nuevas precipitaciones y desembalses. Así lo ha explicado el alcalde del municipio, José María Pérez, quien ha señalado que, pese a esta evolución favorable, “no se puede hablar todavía de una situación segura”.

El regidor ha indicado que el río comienza a descender, pero continúa fuera de su cauce habitual y con un comportamiento todavía incierto. Las presas mantienen niveles elevados y, si vuelve a llover con intensidad, podrían producirse nuevos desembalses que agraven de nuevo la situación. “Ahora está algo más controlado, pero no con total garantía”, ha subrayado.

Durante los días más complicados, el municipio ha logrado proteger las viviendas, aunque sí se han registrado daños materiales, especialmente en el pantalán y en embarcaciones. Algunos barcos han quedado desplazados hacia la orilla y la desembocadura del río, y varios de ellos han llegado a hundirse, provocando pérdidas a sus propietarios. El Ayuntamiento trabaja ahora en la recuperación de estas embarcaciones y en buscar alternativas para los vecinos afectados.

El alcalde ha reconocido que resulta difícil concretar cuándo se recuperará por completo la normalidad, ya que todo dependerá de la evolución meteorológica y de la gestión de los embalses. Mientras tanto, el Consistorio mantiene la vigilancia activa y sigue apelando a la prudencia, ante un escenario que, aunque algo más favorable, continúa siendo delicado.