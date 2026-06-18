Punta Umbría da luz verde a una inversión de 3,7 millones para renovar su alumbrado público

El Ayuntamiento de Punta Umbría ha aprobado por unanimidad en un Pleno extraordinario la licitación de las obras de renovación y mejora de la eficiencia energética del alumbrado público de Punta Umbría y El Portil, una actuación valorada en más de 3,7 millones de euros que permitirá modernizar buena parte de la red de iluminación exterior del municipio.

El proyecto contempla la sustitución de cerca de 4.000 luminarias por tecnología LED equipada con sistemas de telegestión, además de la instalación de 35 pasos de peatones inteligentes y otras mejoras destinadas a optimizar el consumo energético, incrementar la seguridad vial y reducir el impacto ambiental.

Según las previsiones técnicas, la actuación permitirá reducir el consumo eléctrico en torno a un 72 por ciento, generando un importante ahorro económico para las arcas municipales. La inversión se financiará mediante un préstamo sin intereses del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), cuya amortización se estima en unos siete años gracias al ahorro energético obtenido.

Durante la sesión plenaria, los distintos grupos municipales destacaron los beneficios de la iniciativa y felicitaron a los técnicos municipales por la gestión realizada para sacar adelante el proyecto.

En el transcurso del Pleno, el alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, también se refirió a la situación de las playas de El Portil, señalando que el Gobierno central no ha incluido este enclave en las actuaciones de regeneración costera previstas para otros municipios del litoral onubense.

Asimismo, recordó que el Ayuntamiento trabaja ya en la tramitación de ayudas estatales para reparar daños provocados por el tren de borrascas, después de que una modificación publicada recientemente en el Boletín Oficial del Estado permita ahora que Punta Umbría pueda acogerse a estas subvenciones.

Con esta actuación, el Consistorio da un paso más en la modernización de sus infraestructuras públicas, apostando por un modelo más eficiente y sostenible para el alumbrado urbano tanto en Punta Umbría como en El Portil.