Punta Umbría concederá la Distinción 26 de Abril al Ayuntamiento de Adamuz por su respuesta ejemplar tras la tragedia ferroviaria

El Ayuntamiento de Punta Umbría otorgará este año la Distinción 26 de Abril al Ayuntamiento de Adamuz, en representación de todo su pueblo, como reconocimiento a la respuesta solidaria, humana y ejemplar mostrada tras el trágico accidente ferroviario.

Así lo anunció el alcalde durante el Pleno municipal, destacando que se trata del máximo reconocimiento institucionalque concede el Consistorio, coincidiendo con la celebración del Día de Punta Umbría. Un gesto con el que el municipio quiere agradecer públicamente la entrega, la cercanía y la generosidad demostradas por Adamuz en unos momentos marcados por el dolor y la consternación.

Desde el Ayuntamiento se subraya que esta distinción simboliza el agradecimiento de Punta Umbría y de toda la provincia de Huelva a un pueblo que supo estar a la altura, convirtiendo la solidaridad en un ejemplo de humanidad que permanecerá en la memoria colectiva.