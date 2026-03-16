La lince ibérica Utopía da a luz a tres cachorros en el centro de cría de El Acebuche

La lince ibérica Utopía, una hembra de tres años del programa de cría en cautividad, ha dado a luz a tres cachorros en el centro de cría de El Acebuche, en Doñana. Se trata de su primera camada dentro del proyecto de conservación de esta especie.

La hembra había sido observada en las últimas horas dentro de un refugio paridero del centro, donde permanecía encamada tras mostrar las primeras contracciones, lo que indicaba la inminencia del nacimiento.

El nacimiento de estos tres cachorros supone una nueva aportación al programa de recuperación del lince ibérico, considerado uno de los felinos más amenazados del mundo, y refuerza los esfuerzos que se desarrollan en Doñana para garantizar la supervivencia de la especie.