Nueve montañistas onubenses ascenderán al pico más alto de Marruecos en el reto solidario ‘Montañas contra el cáncer’

Nueve montañistas onubenses, entre ellos tres pacientes oncológicos, afrontarán del 27 al 31 de marzo el ascenso al monte Toubkal, el pico más alto de Marruecos y del norte de África con 4.167 metros de altitud, dentro del reto solidario ‘Montañas contra el cáncer’. La iniciativa, organizada por el grupo de montaña Trepamundo, busca visibilizar la lucha contra la enfermedad y transmitir un mensaje de superación, esfuerzo y confianza.

La expedición cuenta con el apoyo de la Diputación de Huelva y forma parte de uno de los proyectos impulsados por la delegación onubense de la Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo. El diputado de Deportes, Juan Daniel Romero, ha destacado que este tipo de iniciativas ayudan a dar visibilidad a la lucha contra el cáncer y a promover hábitos de vida saludables.

El delegado de la Federación, Manuel Palanco, ha explicado que el proyecto pretende mejorar la calidad de vida de las personas que han pasado o atraviesan un proceso oncológico a través del contacto con la naturaleza y el ejercicio moderado. Según ha señalado, la montaña ofrece beneficios terapéuticos tanto físicos como emocionales y permite a los participantes recuperar la confianza y sentirse nuevamente activos.

Uno de los participantes es José Antonio Ramos, miembro del grupo Trepamundo y paciente con mieloma múltiple, quien ha explicado que el reto simboliza el camino que recorren las personas diagnosticadas de cáncer. “La montaña representa ese proceso desde el diagnóstico hasta la recuperación, donde el esfuerzo y el apoyo mutuo son fundamentales para llegar a la cima”, ha señalado.

Junto a él participarán otros seis montañistas y dos mujeres pacientes oncológicas con cáncer de mama. La expedición partirá desde la localidad marroquí de Imlil, a 1.740 metros de altitud, para alcanzar primero el refugio situado a 3.200 metros y, posteriormente, afrontar el ascenso final hasta la cima del Toubkal.

Además del reto de montaña, el proyecto ‘Montañas contra el cáncer’ incluye varias actividades de senderismo abiertas al público para fomentar hábitos saludables y el contacto con la naturaleza. La primera ya se celebró en Jabugo y las próximas están previstas en Aroche y en el entorno de San Cristóbal.

La iniciativa cuenta con la colaboración de la Asociación Española Contra el Cáncer, la Federación Andaluza de Deportes de Montaña y diversas entidades y empresas que respaldan este proyecto solidario.