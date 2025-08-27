Punta Umbría cierra agosto con la fiesta ‘De Punta en Blanco’

Punta Umbría despide el mes de agosto “a lo grande, vestidos de blanco y dinamizando nuestras calles”, con la celebración de la actividad ‘De Punta en Blanco’, organizada por el Ayuntamiento en colaboración con Apyme Punta Umbría. El evento se desarrollará los días 29 y 30 de agosto y combina música en vivo, sesiones de DJ, ampliación de horarios comerciales y sorpresas en los establecimientos para atraer a vecinos y visitantes.

Durante estas jornadas, las calles del centro se decorarán con banderolas blancas, invitando a la ciudadanía a sumarse vistiendo de blanco. Los comercios permanecerán abiertos hasta las 3:00 horas y ofrecerán descuentos, sorteos y actividades especiales para quienes participen en la iniciativa.

El alcalde, José Carlos Hernández Cansino, destacó que el evento busca “aportando incentivos para visitar nuestro destino, con iniciativas que animen el pueblo gracias a la colaboración público/privada”, y señaló que esta actividad es continuación del trabajo conjunto que ya ha dado frutos en la Feria de Punta Umbría o el Carnaval de Verano, con la intención de mantener la animación en septiembre y en próximas citas como el Oktober Rock, Halloween o las Zambombas.

Por su parte, Manuel del Río, presidente de Apyme Punta Umbría, subrayó que la actividad “es más que una actividad lúdica, es cerrar agosto con ilusión y ganas de demostrar que nuestro pueblo tiene mucho que ofrecer durante todo el año”. Además, el concejal delegado de Hostelería, José Antonio Flores, destacó la importancia de estas iniciativas para mantener vivo el verano puntaumbrieño y poner en valor el trabajo de los empresarios locales.

La concejala de Comercio y Desarrollo Local, Angustias Domínguez, invitó a toda la población a participar en las jornadas festivas, recordando que el Ayuntamiento ha autorizado la celebración mediante un decreto que permite a los comercios organizar actividades musicales hasta la 1:00 horas, decorar la vía pública y sacar expositores para dinamizar las compras.

Con once actuaciones musicales programadas y un ambiente que combina ocio, cultura y compras, ‘De Punta en Blanco’ se perfila como el evento que cerrará agosto con un ambiente único en el corazón de Punta Umbría.