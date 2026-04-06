Punta Umbría celebrará del 21 al 26 de abril el 63 aniversario de su segregación de Cartaya con una completa programación que combinará cultura, deporte, gastronomía y actos institucionales dirigidos a toda la ciudadanía.

El acto central tendrá lugar el domingo 26 de abril a las 11:00 horas en el Teatro del Mar, donde se celebrará el Pleno Solemne con la entrega de las Distinciones 26 de Abril, además de una mención especial y la nominación de una nueva vía pública, que llevará el nombre de Avenida Punta del Moral.

Punta Umbría celebra su Día del Municipio con una semana de actividades culturales, festivas y deportivas

En esta edición, como novedad destacada, el pleno contará por primera vez con intérprete de lengua de signos, dando un paso hacia una celebración más inclusiva y accesible.

Entre los galardonados de este año se encuentran el Ayuntamiento de Adamuz, Ruth Rubio Fernández, Juan Carlos Camacho Antonete y Manuel Ramírez Eligio, mientras que la mención especial recaerá en Jonathan Beltrán Ortega.

La programación también incluirá uno de los eventos más esperados, la Feria de la Gamba, la Chirla y el Boquerón, que se celebrará del 24 al 26 de abril y volverá a llenar de ambiente festivo el municipio.

En el apartado cultural, destacan iniciativas como ‘Ni un Día sin Poesía’ el 21 de abril, la inauguración de la exposición del Certamen Pedro Gil Mazo el día 22 —que podrá visitarse hasta el 8 de mayo— y la apertura de una nueva sala dedicada a este artista el 23 de abril.

El deporte y la naturaleza también tendrán su espacio con la celebración de una carrera escolar el 23 de abril y una ruta de senderismo el día 25.

Con esta programación, Punta Umbría se prepara para vivir una semana marcada por la participación, el reconocimiento y la celebración de su identidad como municipio.