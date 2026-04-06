El Centro de Visitantes La Rocina cerrará temporalmente por obras durante todo el mes de abril

El Centro de Visitantes La Rocina permanecerá cerrado de manera temporal desde este 7 de abril y hasta el próximo día 30 debido a la realización de obras de mejora en el edificio.

Durante este periodo, las instalaciones no estarán disponibles para los visitantes, si bien los senderos asociados a este espacio natural continuarán operativos, permitiendo así el acceso y disfrute del entorno.

Desde la organización han pedido disculpas por las molestias que este cierre pueda ocasionar, destacando que estas actuaciones tienen como objetivo mejorar las instalaciones y la experiencia de los usuarios en el futuro.

El cierre será únicamente temporal y se prevé que el centro retome su actividad habitual una vez finalicen los trabajos de reforma.