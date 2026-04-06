Corte de tráfico en la avenida Andalucía de Ayamonte por la continuidad de las obras tras la Semana Santa

Las obras en la avenida Andalucía retoman su desarrollo tras la Semana Santa, lo que implicará nuevas restricciones al tráfico en la zona. En concreto, los trabajos avanzan en el tramo comprendido entre la rotonda conocida como de Los Semáforos, junto a la Farmacia de la Avenida, y la plaza de la Coronación.

Como consecuencia de esta actuación, la calle Rodrigo de Jerez permanecerá cortada al tráfico durante el tiempo que duren las obras, por lo que se han habilitado itinerarios alternativos para facilitar la movilidad.

El acceso a la calle Huelva se realizará a través de la calle Estrella, aunque únicamente estará permitido para turismos debido a la dificultad del giro en este punto. El resto de vehículos deberán acceder desde el inicio de la propia calle Huelva.

Asimismo, los vehículos que circulen desde la zona del muelle deberán utilizar el vial de servicio de la avenida Andalucía, con salida frente a la Oficina de Turismo, un recorrido que ya se ha empleado durante los cortes registrados en la Semana Santa.

Desde el Ayuntamiento se recomienda a los conductores extremar la precaución, respetar la señalización provisional y planificar sus desplazamientos con antelación para evitar retenciones y molestias durante el desarrollo de las obras.