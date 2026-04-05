La Diputación lanza una campaña para acercar el Sistema Arbitral de Consumo a toda la provincia

La Junta Arbitral de Consumo de la Diputación de Huelva pondrá en marcha desde este mes de abril una campaña de difusión del Sistema Arbitral de Consumo con el objetivo de acercar este servicio a la ciudadanía y al tejido empresarial de toda la provincia.

La iniciativa, de carácter presencial e itinerante, se desarrollará hasta diciembre de 2026 y llegará a los municipios que lo soliciten, con especial atención a las zonas rurales, donde este mecanismo es aún poco conocido. El propósito es informar sobre sus ventajas y fomentar su uso como vía alternativa para resolver conflictos entre consumidores y empresas sin necesidad de acudir a los tribunales.

El Sistema Arbitral de Consumo se caracteriza por ser gratuito, ágil y con plena validez jurídica, lo que lo convierte en una herramienta eficaz para la resolución de reclamaciones. Sin embargo, desde la Diputación señalan que su implantación aún es limitada debido al desconocimiento generalizado.

Para revertir esta situación, la campaña incluirá charlas informativas abiertas a la ciudadanía, comercios y empresas, así como atención personalizada para resolver dudas concretas. Además, se distribuirá material divulgativo y se trabajará en coordinación con los ayuntamientos para adaptar las actuaciones a las necesidades de cada municipio.

Entre los objetivos destacan mejorar el conocimiento de los derechos de los consumidores, facilitar la resolución de conflictos y fomentar la adhesión de empresas locales al sistema arbitral, reforzando así la confianza en este modelo.

Con esta campaña, la Diputación de Huelva busca garantizar un acceso equitativo a la información en materia de consumo y consolidar su papel como entidad de referencia en la protección de los derechos de los ciudadanos en toda la provincia.