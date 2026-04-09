Punta Umbría celebra el 30 aniversario de la Feria Nacional de la Gamba, la Chirla y el Boquerón

Punta Umbría se prepara para vivir uno de los fines de semana más esperados del año con la celebración del 30 aniversario de la Feria Nacional de la Gamba, la Chirla y el Boquerón, una cita que tendrá lugar del 24 al 26 de abril y que volverá a convertir al municipio en el epicentro gastronómico de la provincia.

El evento, considerado uno de los más importantes de Andalucía en su categoría, reunirá a miles de visitantes en torno a los productos estrella de la costa onubense, con previsiones que superan las 80.000 personas a lo largo de los tres días.

La feria mantendrá su apuesta por los precios populares, con marisco a 7 euros y platos a 6 euros, facilitando así el acceso a todos los públicos. Además, esta edición incorpora mejoras en accesibilidad y organización para ofrecer una experiencia más cómoda a los asistentes.

La programación combinará gastronomía y ocio con una destacada oferta musical en directo. Sobre el escenario pasarán artistas como Ana de Caro, Las Soles o Aslándticos, además de DJs y orquestas que animarán el ambiente durante toda la jornada, especialmente en el ya consolidado formato de “tardeo”.

Los asistentes podrán degustar una amplia variedad de productos frescos del litoral, con la gamba, la chirla y el boquerón como grandes protagonistas, en una cita que pone en valor la riqueza gastronómica y pesquera de la zona.

Con esta edición especial, la Feria Nacional de la Gamba, la Chirla y el Boquerón reafirma su papel como uno de los grandes eventos del calendario festivo de la provincia, aunando tradición, sabor y ambiente festivo en un enclave privilegiado como Punta Umbría.