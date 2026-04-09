Minas de Riotinto entrega a su familia los restos del cabo Luis Ortega Godoy en un emotivo acto de memoria histórica

El cementerio de Santa Bárbara, en Minas de Riotinto, ha acogido en la mañana de este jueves un emotivo acto de homenaje y reparación con la entrega de los restos del cabo de la Guardia Civil Luis Ortega Godoy a su familia, décadas después de ser asesinado por las tropas franquistas.

El acto ha estado presidido por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y ha contado con la presencia de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González; la directora general de Atención a las Víctimas, Zoraida Hijosa; la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico; y la alcaldesa de Minas de Riotinto, Rocío Díaz, acompañada por miembros de la corporación municipal.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada ha sido la entrega de los restos y pertenencias del cabo a su nieta, María Itatí Palacio, en un gesto cargado de simbolismo y reparación histórica para la familia.

Durante el acto, las autoridades han querido rendir homenaje a la memoria de las víctimas y subrayar la importancia de continuar con las labores de exhumación e identificación, fundamentales para avanzar en los procesos de memoria democrática. En este sentido, tras la ceremonia se realizó una visita a los trabajos de exhumación que se están desarrollando en el camposanto, dirigidos por el arqueólogo Andrés Fernández.

El homenaje concluyó con una ofrenda floral en recuerdo del cabo Ortega Godoy y de todas las víctimas de la represión, en un acto que ha servido para dignificar su memoria y devolver sus restos a sus seres queridos.

Con este tipo de iniciativas, las instituciones continúan avanzando en la recuperación de la memoria histórica, en un proceso que, como se ha destacado durante la jornada, busca “abrir la tierra para cerrar heridas”.