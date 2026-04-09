Beas se convierte en la capital del aceite de oliva con su feria anual

Beas se prepara para dar un paso más en la promoción de uno de sus principales recursos con la celebración de la Feria del Aceite, una cita con la que el municipio aspira a consolidarse como referente del sector y convertirse en la capital del aceite de oliva en la provincia.

El Ayuntamiento presentará una programación diseñada para acercar al público la cultura del aceite, combinando tradición, gastronomía y divulgación. El evento reunirá a productores locales, expertos y visitantes en torno a un producto clave en la economía y la identidad del municipio.

Entre las actividades previstas destacan las catas de aceite, donde los asistentes podrán conocer las características y matices de las distintas variedades, así como talleres formativos y demostraciones en vivo relacionadas con su elaboración. Además, el programa incluirá propuestas gastronómicas en las que el aceite de oliva será el gran protagonista.

La feria también contará con espacios expositivos y actividades dirigidas a todos los públicos, con el objetivo de fomentar el conocimiento del producto desde edades tempranas y reforzar su valor dentro de la dieta mediterránea.

Con esta iniciativa, Beas busca no solo dinamizar la economía local, sino también posicionarse como un punto de referencia en torno al aceite de oliva, apostando por la calidad, la tradición y la innovación como señas de identidad.

De este modo, el municipio onubense da un nuevo impulso a su sector oleícola, reivindicando su papel dentro de la provincia y avanzando en su objetivo de situarse como uno de los enclaves más destacados en torno al aceite de oliva.