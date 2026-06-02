Almonaster reúne ciencia y medio ambiente en unas jornadas pioneras

Almonaster la Real acogerá del 11 al 14 de junio las I Jornadas de Medio Ambiente y Divulgación Científica, una iniciativa impulsada por la Asociación Biocomciencia con la colaboración de la Diputación de Huelva y el Ayuntamiento, que convertirá al municipio serrano en punto de encuentro para investigadores, profesionales y ciudadanos interesados en la ciencia y la sostenibilidad.

La programación incluirá talleres escolares, actividades de campo y seis conferencias impartidas por especialistas de reconocido prestigio en diferentes disciplinas científicas. Todas las actividades serán gratuitas y buscan acercar el conocimiento científico al conjunto de la población.

El diputado provincial de Medio Ambiente, Arturo Alpresa, destacó que las jornadas nacen con el objetivo de fomentar la concienciación sobre cuestiones ambientales que afectan directamente a la sociedad. Por su parte, el alcalde de Almonaster la Real, Jacinto Vázquez, subrayó la idoneidad del municipio para albergar este encuentro, especialmente por su entorno natural y su vinculación con la conservación del medio ambiente.

Las jornadas arrancarán con actividades dirigidas al alumnado del colegio público de la localidad, centradas en el conocimiento y práctica del anillamiento científico de aves. Esta experiencia también se abrirá al público general el sábado mediante una actividad de campo con inscripción previa.

Las ponencias comenzarán ese mismo día en el Salón El Concejil con una conferencia sobre el impacto del cambio climático en la herencia genética, a cargo del investigador y catedrático Jesús Díaz. La jornada continuará con una charla sobre incendios forestales desde una perspectiva científica y otra dedicada al papel de la inteligencia artificial como herramienta para el conocimiento y la investigación.

El domingo se abordarán temas relacionados con la producción sostenible de alimentos, la importancia de las colecciones científicas para el desarrollo de la investigación y la historia geológica del entorno de Almonaster, vinculada al antiguo océano Rheico, desaparecido hace unos 300 millones de años.

La organización espera la participación de investigadores, biólogos y científicos procedentes de distintos puntos de España y del extranjero, en unas jornadas que buscan combinar el rigor científico con un lenguaje accesible para el público general.

El encuentro cuenta además con el apoyo de entidades colaboradoras y está reconocido como actividad de libre configuración para estudiantes de Biología de la Universidad de Sevilla.