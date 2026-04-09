El proyecto ‘Aljaraque 360’ logra la segunda mejor puntuación de España en una convocatoria nacional de juventud

El proyecto de intervención juvenil ‘Aljaraque 360: Innovación, Inclusión y Participación Juvenil’, impulsado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Aljaraque, ha sido reconocido a nivel nacional al obtener la segunda mejor puntuación de toda España en una convocatoria caracterizada por su alta competitividad.

La iniciativa, dirigida por la concejala Josefa Arenas, se enmarca en el convenio de colaboración 2025-2026 destinado a financiar actuaciones locales que fomenten la participación juvenil. Este reconocimiento sitúa al consistorio aljaraqueño como la única entidad local de la provincia de Huelva beneficiaria de estas ayudas.

El proyecto cuenta con una financiación íntegra de 12.000 euros concedida por la Federación Española de Municipios y Provincias, en el marco de su acuerdo con el Instituto de la Juventud, organismo dependiente del Ministerio de Juventud e Infancia del Gobierno de España.

Las primeras actuaciones comenzaron en noviembre de 2025 con los talleres ‘Recursos y Oportunidades para la Juventud’, que tuvieron una notable acogida entre los jóvenes del IES Fuente Juncal de Aljaraque. Estas actividades se completaron en febrero de 2026 en el IES Juan Antonio Pérez Mercader, en Corrales, consolidando así una primera fase centrada en la información y orientación juvenil.

Según ha destacado la concejala de Juventud, el objetivo principal de este programa es “que la voz de la juventud sea el motor del desarrollo social y comunitario, construyendo juntos un municipio más inclusivo y conectado, atendiendo las necesidades e inquietudes de nuestra juventud”.

De cara a los próximos meses, el proyecto continuará desarrollando nuevas líneas de actuación orientadas a reforzar la implicación juvenil. Entre ellas, destaca la creación de una red de corresponsales e influencers juveniles, que recibirán formación en nuevas tecnologías, incluyendo edición de vídeo, fotografía y diseño de contenidos para redes sociales como TikTok o Instagram.

Asimismo, se prevé la puesta en marcha de puntos de información juvenil en ambos institutos, con el objetivo de facilitar el acceso a recursos de interés para los jóvenes, así como el desarrollo de un servicio de centro de información juvenil que permita mejorar la comunicación y participación entre iguales.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Aljaraque apuesta por un modelo de intervención innovador que sitúa a la juventud en el centro de las políticas públicas, promoviendo su implicación activa en la vida social del municipio y consolidando espacios de participación adaptados a las nuevas formas de comunicación.