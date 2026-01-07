Punta Umbría alerta de un riesgo inminente de vertidos en la playa de El Portil tras los daños de la borrasca Francis

El Ayuntamiento de Punta Umbría ha alertado del grave riesgo existente en la playa de El Portil tras los importantes daños provocados por la borrasca Francis y ha reclamado una actuación inmediata del Servicio Provincial de Costas para evitar posibles vertidos al litoral. El alcalde, José Carlos Hernández Cansino, ha visitado esta mañana la zona junto a técnicos municipales para evaluar sobre el terreno el alcance de los desperfectos.

Según ha informado el Consistorio, el temporal ha dejado expuesto el nuevo colector de saneamiento de fecales y pluviales, una infraestructura recién ejecutada y aún no recepcionada, cuya inversión supera los 600.000 euros. La situación actual hace que el colector esté sometido directamente a la dinámica litoral, con un riesgo real e inminente de rotura que podría derivar en vertidos a la playa, con las consiguientes consecuencias medioambientales y de salubridad pública.

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha solicitado una reunión urgente con el Servicio Provincial de Costas, a la que el alcalde acudirá con un informe técnico actualizado que detalla los daños acumulados en la playa de El Portil, las actuaciones necesarias para su protección y el presupuesto estimado para llevarlas a cabo.

El regidor ha advertido de que, si no se actúa con rapidez, “el daño medioambiental será inevitable y visible en muy poco tiempo”, subrayando la necesidad de proteger una infraestructura clave para el municipio. En este sentido, ha recordado que la obra contó con el visto bueno de Costas en 2023, por lo que considera que la defensa del colector y del litoral es una responsabilidad directa del Gobierno de España.

Desde el Ayuntamiento se insiste en que El Portil no puede seguir sufriendo el deterioro progresivo de su playa y que la protección del entorno natural y de los servicios públicos básicos no admite más demoras, reclamando una respuesta coordinada y urgente por parte de las administraciones competentes.