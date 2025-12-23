Puebla de Guzmán celebra una exhibición hípica solidaria a beneficio de Autismo Huelva Ánsares

La Pista Hípica La Fuentecilla de Puebla de Guzmán acogerá el próximo sábado, 27 de diciembre, una exhibición hípica solidaria cuyos beneficios se destinarán íntegramente a Autismo Huelva Ánsares. El evento, impulsado por el Club Deportivo Hípico Cultural del Andévalo, ha sido presentado este martes en la Diputación Provincial de Huelva.

En la presentación han participado el diputado provincial José Carlos Roda; el alcalde de Puebla de Guzmán, Antonio Beltrán; y representantes de Autismo Huelva Ánsares, entre ellos su presidente, Agustín Jiménez, y su director, Pablo Camacho.

Durante su intervención, José Carlos Roda ha destacado que se trata de una iniciativa que “une tradición, solidaridad y compromiso social”, subrayando la importancia del caballo como parte de la identidad cultural de la provincia y, especialmente, de Puebla de Guzmán. Asimismo, ha puesto en valor el trabajo con caballos como herramienta de apoyo, “especialmente beneficiosa para personas con trastornos del espectro autista, ya que favorece la comunicación, la confianza y el bienestar emocional”.

Por su parte, el alcalde de Puebla de Guzmán, Antonio Beltrán, ha resaltado la profunda tradición hípica del municipio y los valores asociados al mundo ecuestre, como el trabajo en equipo, el apoyo familiar y la solidaridad, calificando esta exhibición como un evento extraordinario por la causa social a la que se destina.

Desde Autismo Huelva Ánsares, su presidente, Agustín Jiménez, ha animado a toda la provincia a participar en esta cita solidaria el próximo 27 de diciembre y ha agradecido el respaldo de la Diputación de Huelva, el Ayuntamiento de Puebla de Guzmán y el Club Deportivo Hípico Cultural del Andévalo. Jiménez ha destacado la relevancia de este tipo de iniciativas para visibilizar el trabajo de la asociación y seguir avanzando en la atención a las personas con autismo y a sus familias.

La exhibición hípica tendrá carácter benéfico y contará con la participación de doce jinetes y amazonas. La recaudación obtenida se destinará a apoyar los programas que Autismo Huelva Ánsares desarrolla en la provincia.