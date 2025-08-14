Puebla de Guzmán acogerá el Campeonato de Andalucía de Caballos Jóvenes el 22 y 23 de agosto

Puebla de Guzmán se prepara para convertirse, los próximos 22 y 23 de agosto, en el epicentro andaluz de la doma vaquera con la celebración del Campeonato de Andalucía de Caballos Jóvenes. Un evento que, en palabras de la diputada de Cultura, Gracia Baquero, “va más allá de una cita deportiva de primer nivel, porque es también una muestra viva de nuestras raíces, de nuestras tradiciones y de la profunda relación que esta tierra mantiene con el mundo del caballo”.

Baquero ha destacado que la doma vaquera “es arte, disciplina y pasión, y reúne a jinetes, criadores y aficionados que, con su esfuerzo, mantienen viva una de las señas de identidad más auténticas de Andalucía”. Para la diputada, celebrarlo en Puebla de Guzmán “es garantía de éxito y hospitalidad, porque es un municipio que respira cultura ecuestre”.

El alcalde, Antonio Beltrán, ha confirmado que ya hay 60 animales inscritos y que el plazo de inscripción sigue abierto hasta el domingo, lo que augura un campeonato de gran nivel. “Es el éxito de la labor que se hace a lo largo del año y de un municipio que vive por y para el caballo”, ha subrayado, agradeciendo el trabajo del Club Hípico Cultural del Andévalo, la escuela de equitación municipal y los numerosos aficionados locales. “Aquí se nace con el caballo, se vive con el caballo y hasta el último momento de nuestra vida, de alguna forma, seguimos ligados a él”, ha afirmado.

El evento se disputará en unas instalaciones que, según Beltrán, “son extraordinarias y seguimos mejorando”, ofreciendo algo difícil de encontrar en otros lugares: “aficionados entendidos que conocen el árbol genealógico de cada caballo y la posibilidad de compartir un fin de semana con una gente cálida, acogedora, que hará sentir a los visitantes como en su propia casa”.

Por su parte, el presidente del Club Hípico Cultural del Andévalo, José Tomás Mora, ha confirmado el gran número de participantes y ha adelantado que se estudia ampliar las pruebas para poder exhibir unos 35 caballos al día, repartidos en las distintas categorías: ejemplares de 4, 5 y 6 años, intermedio y jinetes criterium.

Puebla de Guzmán invita así a toda la provincia a disfrutar de un fin de semana en el que la pasión por el caballo y la tradición andaluza serán protagonistas indiscutibles.