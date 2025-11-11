Puebla de Guzmán acoge el X Gran Premio Diputación de Huelva de Doma Vaquera

La localidad de Puebla de Guzmán se prepara para recibir este sábado, 15 de noviembre, el X Gran Premio Diputación de Huelva de Doma Vaquera, una competición organizada por la Asociación Hípica Cultural del Andévalo, la Diputación de Huelva y el Ayuntamiento de Puebla de Guzmán. La prueba se celebrará a partir de las doce del mediodía en la pista hípica ‘La Fuentecilla’ y contará con la participación de una veintena de jinetes procedentes de distintos puntos de Andalucía e incluso de fuera de la comunidad autónoma.

Durante la presentación del evento, la diputada de Cultura, Gracia Baquero, destacó que se trata de una cita “imprescindible para los amantes del caballo y esta práctica ecuestre” y puso de relieve que Puebla de Guzmán es el municipio de España con mayor número de equinos por habitante censado, uno por cada tres habitantes. Baquero subrayó el valor cultural y patrimonial de la doma vaquera, señalando que representa “el vínculo entre la tierra, el trabajo, la elegancia y la historia de nuestros pueblos”.

El alcalde del municipio, Antonio Beltrán, agradeció la colaboración de la Diputación y de la Asociación Hípica Cultural del Andévalo para la organización del evento y destacó la importancia del caballo en la vida familiar de Puebla de Guzmán, considerándolo “un miembro más de nuestra familia”.

El Gran Premio de Doma Vaquera volverá a convertir a Puebla de Guzmán en un punto de encuentro para aficionados y profesionales del mundo ecuestre, combinando competición deportiva, tradición y patrimonio cultural.