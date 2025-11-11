Los Marines se prepara para la XXV Fiesta del Mosto y la XX Feria Bionatural, Artesanal y Cultural

Los Marines vivirá un fin de semana cargado de tradición y cultura con la celebración de la XXV Fiesta del Mosto y la XX Feria Bionatural, Artesanal y Cultural de la Sierra. El Pabellón Municipal de Deportes será el epicentro de una cita que combina gastronomía, artesanía y ocio para toda la familia.

Entre las actividades programadas, los visitantes podrán degustar de manera gratuita el mosto local, recorrer los distintos stands de productos gastronómicos y artesanales, así como adquirir productos de la zona. La programación incluye actuaciones musicales, atracciones infantiles y un servicio de bar con gastronomía serrana a beneficio de la Hermandad Nuestra Señora de Gracia de Los Marines.

Además, los asistentes participarán en el sorteo de una arroba de mosto, sumando un aliciente más a esta cita tradicional que refuerza la promoción de la cultura y los productos locales.

La fiesta representa un importante punto de encuentro para vecinos y visitantes que quieran disfrutar de la riqueza cultural y gastronómica de la Sierra de Huelva.