Publicada la primera lista de ayudas al campo por las borrascas con beneficiarios en Huelva

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado el primer listado de potenciales beneficiarios de las ayudas directas destinadas al sector agrario afectado por las borrascas de enero y febrero, una relación que incluye a agricultores y ganaderos de la provincia de Huelva, según ha informado la Subdelegación del Gobierno.

En total, esta primera resolución recoge a 140.559 beneficiarios en toda España, dentro de un paquete de medidas urgentes aprobado por el Gobierno que cuenta con una dotación global de 2.874 millones de euros, de los que 2.174 millones se destinan a ayudas directas al sector agrario. En el caso de Huelva, estas ayudas están dirigidas a paliar los daños sufridos en explotaciones agrícolas y ganaderas, especialmente en producciones clave para la economía rural.

Las cuantías asignadas en esta primera relación oscilan entre los 5.000 y los 25.000 euros por beneficiario. Para poder recibirlas, los titulares deberán formalizar su aceptación expresa entre el 7 y el 27 de abril, mediante una declaración responsable que acredite los daños sufridos.

El trámite podrá realizarse a través de entidades colaboradoras, organizaciones agrarias o directamente en la sede electrónica del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). Además, el Ministerio ha anunciado que próximamente se publicará un segundo listado, por lo que aquellos agricultores que no aparezcan en esta primera relación deberán esperar a una nueva actualización.