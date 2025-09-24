La provincia de Huelva despliega su oferta turística en sendas ferias de Segovia y París

Con el objetivo de dar a conocer la oferta turística de la provincia de Huelva y atraer posibles turistas a nuestro destino, representantes de la Agencia Destino Huelva están llevando a cabo sendas acciones promocionales en Segovia y París. De esta forma, han participado en la feria internacional de ecoturismo Naturcyl (Segovia) y en la IFTM Top Resa de París.

El recinto ferial París Expo Porte de Versailles acoge estos días la IFTM Top Resa, la feria de referencia del sector turístico francés, y en la que se se dan cita numerosos visitantes, compradores franceses e internacionales, agentes de viajes, profesionales de la distribución y producción, periodistas y representantes de los medios de comunicación e influencers.

Durante estos días, desde la Agencia Destino Huelva se están manteniendo encuentros profesionales para poner en valor los atractivos turísticos del destino. Con una estimación de 34.000 visitantes, en el evento se dan cita 1.500 expositores, entre los cuales se encuentran consejeros turísticos, compañías aéreas, grupos hoteleros, operadores turísticos, empresas tecnológicas, empresas emergentes, oficinas de turismo, y destinos turísticos, entre otros.

Asimismo, la Agencia Destino Huelva también ha participado recientemente en la séptima edición de la feria internacional de ecoturismo Naturcyl, que se ha desarrollado en La Granja de San Ildefonso (Segovia) y en la que ha dado a conocer su oferta de turismo rural, naturaleza y activo. El lema de esta edición ha sido "Un árbol, mil secretos: viaje al corazón de la naturaleza".

Igualmente, representantes de la Agencia han participado en los encuentros profesionales B2B con el objetivo de captar nuevos clientes e incrementar la cuota de mercado de la región en esos segmentos.

Naturcyl es una cita anual y foro de promoción del ecoturismo y en la edición de este año ha tenido como temática 'Reservas de la Biosfera: soluciones locales a problemas mundiales', presentándose como una perspectiva innovadora y en la que los participantes han podido compartir ideas, métodos y tecnologías que impulsen el sector.

Press Trip

Por otra parte, un grupo de periodistas españoles, pertenecientes a diferentes medios de comunicación, han realizado recientemente un viaje de familiarización a la provincia de Huelva en la que han podido conocer de primera mano algunos de sus grandes atractivos turísticos, desde el punto de vista gastronómico.

Los periodistas que han estado presentes en este press trip, pertenecen a medios especializados en gastronomía. Entre ellos, figuraban representantes de Hola Viajes, Revista Business People/Top viajes.net, Esdiario.com, Lo mejor en Turismo y Gastronomía, Infobae.com "Viajes y gastronomía", Revista Origen, La Razón "VdViajes y Nouer Magazine.

La Agencia Destino Huelva recibe cada año un gran número de periodistas, touroperadores y agentes de viaje interesados en dar a conocer la riqueza turística de la provincia y todo lo que ofrece al viajero. Los press trips y fam trips son acciones de promoción directa que contribuyen a dar a conocer todas las bondades del destino y la oferta complementaria que despliega en las diferentes rutas gastronómicas, excursiones, actividades de ocio y deportes al aire libre, visitas culturales y patrimoniales, etc, por lo que se convierten en una eficaz herramienta para la gestión de la estacionalidad en la provincia. La Agencia pretende fomentar un impacto promocional que, a diferencia de las inserciones publicitarias, cuenta con el valor añadido de la información obtenida a través de la propia experiencia.