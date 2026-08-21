Los propietarios denuncian el “abandono” de Matalascañas en pleno verano

El presidente de la Asociación de Propietarios de Matalascañas, Juan Gómez, ha denunciado públicamente lo que considera una situación de “abandono” del núcleo costero durante uno de los periodos de mayor afluencia del año y ha reclamado al Ayuntamiento de Almonte un refuerzo de los servicios públicos.

Gómez critica la falta de efectivos en Matalascañas y denuncia que las oficinas municipales permanezcan cerradas durante el mes de agosto. A su juicio, esta situación resulta especialmente preocupante teniendo en cuenta que la localidad recibe durante el verano a miles de propietarios y visitantes.

El presidente de la asociación también pone el foco en la atención sanitaria y asegura que existe una falta de sanitarios en el servicio de urgencias de Matalascañas, mientras que, según denuncia, “todos los medios disponibles están en El Rocío”.

“Es impresentable el plan de seguridad en toda la playa de Matalascañas”, sostiene Gómez, que considera insuficiente el dispositivo desplegado para responder a las necesidades de la población durante la temporada estival.

Las duchas, instaladas a finales de agosto

Otra de las críticas planteadas por el presidente de los propietarios se refiere a las duchas de la playa. Según señala, los trabajos de instalación se están realizando durante los días 20 y 21 de agosto, cuando la temporada de verano se encuentra ya muy avanzada.

“¿Para qué hemos estado todo el verano sin una sola ducha?”, cuestiona Gómez, quien considera que estos servicios deberían haber estado disponibles desde el inicio de la campaña de playas.

El presidente de la asociación también reclama conocer cómo se están gestionando los recursos destinados a Matalascañas y hace referencia a la asignación económica que recibe Almonte de la Junta de Andalucía como municipio turístico.

Reclama medidas para regenerar la playa

Juan Gómez considera que la situación requiere una respuesta política y reclama a los grupos de la oposición que presenten mociones para impulsar medidas de regeneración y mejora de Matalascañas.

“Esta asociación está cansada de luchar para mejorar una zona turística que fue pionera y ahora estamos a la cola”, afirma.

En sus declaraciones, el presidente de los propietarios también critica duramente la gestión del alcalde de Almonte, Francisco Bella, al que acusa de mantener una actitud de desprecio hacia los propietarios y veraneantes de Matalascañas.

Gómez cuestiona además determinadas decisiones relacionadas con el futuro de la localidad y acusa al Gobierno municipal de “hipotecar durante 30 años” parte de las riquezas del municipio. Se trata, en este caso, de valoraciones y acusaciones realizadas por el presidente de la asociación, que reclama explicaciones al Ayuntamiento.

La Asociación de Propietarios asegura que continuará defendiendo los intereses de Matalascañas y vigilando las decisiones que afecten a la zona, especialmente por su valor turístico y por su privilegiada ubicación junto al entorno de Doñana.