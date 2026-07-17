Prohibido el acceso a 800 metros de la playa de El Portil

El Ayuntamiento de Punta Umbría ha recordado que permanece prohibido el acceso a unos 800 metros de la playa urbana de El Portil por motivos de seguridad, debido al avanzado proceso de erosión que afecta a este tramo del litoral y al deterioro de sus infraestructuras.

Según ha explicado el Consistorio, la medida busca proteger a los bañistas ante el riesgo que suponen los desniveles y taludes generados por la pérdida de arena, una situación que se agrava durante la pleamar, cuando el mar alcanza la base de estos desniveles.

Actualmente, solo está permitido acceder a la orilla por las zonas de las calles Zorzal y Calamón, al ser las únicas que reúnen las condiciones de seguridad necesarias.

Para informar a los usuarios, el Ayuntamiento ha instalado carteles y elementos de balizamiento que advierten de la prohibición de acceso por riesgo de derrumbe. En la señalización también se indica que las actuaciones de regeneración del litoral corresponden al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El alcalde, José Carlos Hernández Cansino, ha pedido a la ciudadanía que respete la señalización y los precintos colocados en la zona. Además, ha lamentado que algunas personas estén retirando estos elementos de seguridad, una conducta que, según ha advertido, puede poner en riesgo a quienes accedan a un tramo considerado peligroso.

El regidor ha reiterado que el Ayuntamiento lleva años reclamando al Ministerio una actuación urgente para regenerar la playa y ha recordado que el Consistorio mantiene un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional por la falta de respuesta del Estado.

Asimismo, Hernández Cansino ha denunciado el trato desigual que, a su juicio, recibe El Portil respecto a otros municipios del litoral onubense que sí han recibido aportes de arena para combatir la erosión.

El alcalde ha asegurado que el Ayuntamiento está preparado para reponer los accesos, pasarelas y el resto del equipamiento de la playa en cuanto Costas lleve a cabo la regeneración del arenal y existan condiciones que garanticen la seguridad de los usuarios.