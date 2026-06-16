Programa Alianza: un proyecto social de Sandfire MATSA que destinará 100.000 euros a causas sociales

Sandfire MATSA ha puesto en marcha la octava edición de su Programa Alianza, correspondiente a 2026-2027, una de las iniciativas de responsabilidad social más arraigadas en su relación con las comunidades de la provincia de Huelva. Con una dotación de 100.000 euros, el programa financia proyectos impulsados por asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que contribuyan al bienestar social, al desarrollo sostenible y a la mejora de la calidad de vida en el territorio. El plazo de solicitud está abierto hasta el 7 de septiembre de 2026.

Los proyectos presentados podrán vincularse a áreas como educación y formación, empleo y emprendimiento, salud y seguridad, medioambiente, mejora de infraestructuras o empoderamiento femenino, y deberán ejecutarse en la provincia de Huelva entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2027. Un comité interno valorará cada propuesta según su interés público, su cercanía a las instalaciones de la compañía, la población beneficiaria y la solvencia de la entidad solicitante.

Una alianza que deja huella

La edición 2025-2026 recibió 105 proyectos, de los que 61 fueron seleccionados y respaldados por el programa. Entre los impulsores de estas iniciativas se encontraron asociaciones de vecinos, hermandades, asociaciones de mujeres, culturales o medioambientales, entidades que trabajan con colectivos vulnerables, clubes deportivos y AMPAS, de municipios como Almonaster la Real, Calañas, El Cerro de Andévalo, Cortegana, La Zarza-Perrunal, Valverde del Camino, Aroche, Santa Ana La Real y otros puntos de la provincia.

El acto de entrega reunió a las asociaciones beneficiadas con trabajadores y trabajadoras de Sandfire MATSA, vecinos y vecinas de las comarcas donde opera la empresa, que fueron quienes entregaron personalmente los diplomas. Un gesto que, edición tras edición, refuerza el vínculo entre Sandfire MATSA y la comunidad.

Desde su puesta en marcha, el Programa Alianza se ha consolidado como una herramienta clave para generar una huella positiva y duradera en el entorno de las operaciones mineras.

¿Cómo participar?

Las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro interesadas pueden presentar sus proyectos hasta el 7 de septiembre de 2026. Las bases y el formulario de participación están disponibles en el apartado Documentos Corporativos de la Sala de Prensa de la web de Sandfire MATSA: https://sandfirematsa.es/sala-de-prensa/documentos-corporativos/ , o pueden solicitarse en el correo dpto.comunicacion@sandfire.com.au con el asunto: 'Programa Alianza. Convocatoria 2026-2027'.