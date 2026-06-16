Sandfire Matsa destina 100.000 euros a proyectos sociales

Sandfire Matsa⁠ ha puesto en marcha la octava edición de su Programa Alianza, correspondiente al periodo 2026-2027, una iniciativa de responsabilidad social que volverá a destinar 100.000 euros al impulso de proyectos sociales, educativos, medioambientales y comunitarios en la provincia de Huelva.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 7 de septiembre y está dirigida a asociaciones, colectivos y entidades sin ánimo de lucro que desarrollen iniciativas con impacto social en el territorio onubense.

Los proyectos podrán centrarse en ámbitos como la educación y la formación, el empleo, el emprendimiento, la salud, la seguridad, la protección del medio ambiente, la mejora de infraestructuras o el empoderamiento de las mujeres. Las propuestas seleccionadas deberán ejecutarse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2027.

La compañía minera ha señalado que las solicitudes serán evaluadas por un comité interno que tendrá en cuenta criterios como el interés público de la iniciativa, el número de beneficiarios, la solvencia de la entidad promotora y la vinculación del proyecto con las zonas donde desarrolla su actividad.

La edición anterior del programa recibió un total de 105 propuestas, de las que finalmente fueron seleccionadas 61. Entre las entidades beneficiarias figuraban asociaciones vecinales, colectivos de mujeres, hermandades, clubes deportivos, AMPAs y organizaciones dedicadas al apoyo de personas vulnerables de distintos municipios de la provincia.

Los proyectos procedían de localidades como Almonaster la Real, Calañas, El Cerro de Andévalo, Cortegana, La Zarza-Perrunal, Valverde del Camino, Aroche o Santa Ana la Real, entre otros puntos de la provincia.

Desde su creación, el Programa Alianza se ha consolidado como una de las principales herramientas de colaboración social impulsadas por la empresa minera en Huelva, contribuyendo al desarrollo de iniciativas que buscan mejorar la calidad de vida de los vecinos y fortalecer el tejido asociativo de las comarcas donde opera.

Las bases de la convocatoria y el formulario de participación pueden consultarse en la sala de prensa de la compañía, donde permanecerán disponibles hasta la finalización del plazo de presentación de proyectos.