Obras en la travesía de Corrales para reparar los daños causados por los temporales

La Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda está ejecutando durante esta semana trabajos de reparación del firme en la carretera A-492, a su paso por la travesía de Corrales, en el término municipal de Aljaraque.

La actuación tiene como objetivo corregir los daños ocasionados por las intensas lluvias y los temporales registrados durante el pasado invierno, que afectaron a distintos puntos de la red viaria provincial.

Los trabajos se centran en la mejora del pavimento para reforzar la seguridad vial y garantizar unas mejores condiciones de circulación para los conductores que utilizan diariamente esta importante vía de comunicación.

Debido a la ejecución de las obras, desde la administración autonómica se recomienda a los usuarios planificar sus desplazamientos y utilizar itinerarios alternativos, especialmente durante las primeras horas de la mañana, coincidiendo con el inicio de la jornada laboral, cuando se prevé una mayor intensidad de tráfico.

La intervención forma parte de las actuaciones impulsadas por la Junta de Andalucía para reparar infraestructuras dañadas por las inclemencias meteorológicas y mejorar la seguridad de las carreteras de la provincia.

Mientras duren los trabajos, los conductores deberán extremar la precaución al circular por la zona y respetar la señalización provisional instalada para garantizar la seguridad tanto de los usuarios como de los operarios que participan en la obra.