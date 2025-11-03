Prisión provisional para el detenido por apuñalar a su expareja en Isla Cristina

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ayamonte, en funciones de guardia, ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido el pasado jueves en Lepe, acusado de haber apuñalado a su expareja en el interior de su domicilio en Isla Cristina.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el detenido está siendo investigado por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa. Durante su comparecencia ante la autoridad judicial, el acusado se acogió a su derecho constitucional a no declarar.

El suceso tuvo lugar a primera hora de la mañana del miércoles en la zona de La Potala, en Isla Cristina, y provocó una gran conmoción en el municipio costero. Según las primeras informaciones, el presunto agresor, un hombre de origen marroquí, habría irrumpido en la vivienda de su expareja, una mujer de 35 años, y la habría atacado con un arma blanca, causándole heridas de gravedad.

El hombre fue finalmente localizado y detenido en Lepe al día siguiente de los hechos, tras una intensa labor de rastreo y coordinación entre distintos cuerpos policiales. Posteriormente fue puesto a disposición judicial, donde el juez decretó su ingreso en prisión preventiva mientras continúa la investigación.