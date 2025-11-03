Prisión sin fianza por intentar agredir con un cuchillo a un médico en el centro de salud de Isla Cristina
El acusado, con antecedentes por hechos similares, amenazó al facultativo con “esperarlo fuera” tras exigir medicación en el servicio de urgencias
La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ayamonte ha decretado prisión provisional sin fianza para M.A.P.R., el hombre detenido por intentar agredir con un cuchillo a un médico en el centro de salud de Isla Cristina en la madrugada del pasado domingo 2 de noviembre. El juicio se celebrará el próximo 12 de noviembre, y el Colegio de Médicos de Huelva ha mostrado su respaldo jurídico y personal al facultativo.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:20 horas, cuando el detenido acudió al servicio de urgencias asegurando que le habían robado su medicación y su documentación, y exigió que se le administraran tranquilizantes. Según el atestado, tras mostrarse alterado, abrió su mochila y sacó un cuchillo con el mango rojo, dirigiéndose al médico “con intención de clavárselo”. El facultativo logró mantener la distancia de seguridad y evitar la agresión directa.
El hombre, que padece un trastorno de personalidad y ansiedad, también habría proferido amenazas, advirtiendo que “esperaría fuera” al sanitario una vez terminara su jornada. Gracias a la rápida actuación de un celador, que consiguió alertar a la Guardia Civil, una patrulla se personó en el centro y procedió a su detención inmediata, interviniéndose el arma blanca.
La jueza instructora ha considerado que existen riesgos de fuga y de reiteración delictiva, dado que el acusado no dispone de domicilio fijo ni trabajo y acumula numerosos antecedentes penales por delitos violentos, incluidos dos por hechos similares. Por ello, ha acordado la prisión provisional sin fianza mientras se celebra el juicio.
El detenido se enfrenta a delitos de atentado con arma y amenazas, que podrían acarrearle penas de prisión superiores a los cinco años.
Desde el Colegio de Médicos de Huelva han recordado que las agresiones o amenazas a personal sanitario son consideradas atentados contra la autoridad, con las correspondientes penas de prisión. La institución ha reiterado su “tolerancia cero” ante este tipo de hechos y ha subrayado la necesidad de “erradicar una lacra que pone en riesgo la seguridad de quienes velan por la salud de todos”.