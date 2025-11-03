Prisión sin fianza por intentar agredir con un cuchillo a un médico en el centro de salud de Isla Cristina

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ayamonte ha decretado prisión provisional sin fianza para M.A.P.R., el hombre detenido por intentar agredir con un cuchillo a un médico en el centro de salud de Isla Cristina en la madrugada del pasado domingo 2 de noviembre. El juicio se celebrará el próximo 12 de noviembre, y el Colegio de Médicos de Huelva ha mostrado su respaldo jurídico y personal al facultativo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:20 horas, cuando el detenido acudió al servicio de urgencias asegurando que le habían robado su medicación y su documentación, y exigió que se le administraran tranquilizantes. Según el atestado, tras mostrarse alterado, abrió su mochila y sacó un cuchillo con el mango rojo, dirigiéndose al médico “con intención de clavárselo”. El facultativo logró mantener la distancia de seguridad y evitar la agresión directa.

El hombre, que padece un trastorno de personalidad y ansiedad, también habría proferido amenazas, advirtiendo que “esperaría fuera” al sanitario una vez terminara su jornada. Gracias a la rápida actuación de un celador, que consiguió alertar a la Guardia Civil, una patrulla se personó en el centro y procedió a su detención inmediata, interviniéndose el arma blanca.

La jueza instructora ha considerado que existen riesgos de fuga y de reiteración delictiva, dado que el acusado no dispone de domicilio fijo ni trabajo y acumula numerosos antecedentes penales por delitos violentos, incluidos dos por hechos similares. Por ello, ha acordado la prisión provisional sin fianza mientras se celebra el juicio.

El detenido se enfrenta a delitos de atentado con arma y amenazas, que podrían acarrearle penas de prisión superiores a los cinco años.

Desde el Colegio de Médicos de Huelva han recordado que las agresiones o amenazas a personal sanitario son consideradas atentados contra la autoridad, con las correspondientes penas de prisión. La institución ha reiterado su “tolerancia cero” ante este tipo de hechos y ha subrayado la necesidad de “erradicar una lacra que pone en riesgo la seguridad de quienes velan por la salud de todos”.