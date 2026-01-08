Paymogo inicia las obras de su Centro de Estancia Diurna para mejorar la atención a las personas mayores

El municipio de Paymogo ha comenzado las obras de construcción de su futuro Centro de Estancia Diurna, un proyecto largamente demandado que supondrá un importante avance en la atención y el cuidado de las personas mayores. La actuación permitirá dotar a la localidad de un espacio específico para ofrecer apoyo diario, convivencia y servicios especializados a este colectivo.

El nuevo centro está concebido como una infraestructura social clave, orientada a mejorar el bienestar y la calidad de vida de los mayores, favoreciendo al mismo tiempo su autonomía personal y la atención cercana en su propio entorno. Con ello, el Ayuntamiento refuerza su red de servicios sociales y da respuesta a una necesidad prioritaria para muchas familias del municipio.

Desde el Consistorio se subraya que esta actuación refleja una apuesta clara por políticas centradas en las personas, especialmente en quienes han contribuido durante años al desarrollo del pueblo. El Centro de Estancia Diurna permitirá además generar un espacio de encuentro y apoyo comunitario, fortaleciendo la cohesión social en Paymogo.

Las obras se enmarcan en el compromiso municipal de seguir impulsando proyectos útiles y sostenibles, orientados a construir un Paymogo más accesible, solidario y con mejores oportunidades para todos sus vecinos.