Comienzan los trabajos de tala del pino de Fuentepiña, símbolo literario ligado a Juan Ramón Jiménez

Han comenzado los trabajos de tala del pino de Fuentepiña, uno de los árboles más emblemáticos de Moguer por su estrecha vinculación con Juan Ramón Jiménez y su obra cumbre, Platero y yo. El ejemplar, profundamente ligado a la memoria literaria y al paisaje del poeta, quedó gravemente dañado tras el tornado registrado el pasado mes de marzo, lo que ha hecho imposible su conservación.

Durante estos meses se ha intentado su recuperación, pero el avanzado estado de deterioro ha obligado a tomar la decisión de proceder a su tala, un proceso que se está llevando a cabo con el máximo respeto a su valor histórico, cultural y simbólico.

Lejos de desaparecer, el pino de Fuentepiña tendrá una segunda vida. Las distintas partes taladas serán tratadas con barniz y gasoil y posteriormente ensambladas sobre una estructura metálica, con el objetivo de que el árbol perdure como elemento conmemorativo en espacios vinculados a la memoria de Fuentepiña y del poeta moguereño.

De este modo, el árbol que acompañó a Juan Ramón Jiménez en su refugio de verano seguirá presente en la memoria colectiva de Huelva como símbolo de identidad, literatura y legado cultural.