La Primitiva deja más de 42.000 euros en Palos de la Frontera

La suerte ha sonreído a Palos de la Frontera tras el sorteo de La Primitiva celebrado ayer, en el que una persona del municipio ha resultado agraciada con un premio de 42.145 euros, al acertar cinco números más el complementario.

El boleto premiado fue sellado en el despacho receptor situado en la calle Cristóbal Colón, número 22. Este premio supone una importante inyección económica para el agraciado y vuelve a situar a Palos de la Frontera en el mapa de la fortuna, despertando la ilusión entre vecinos y habituales del despacho receptor.

Desde la localidad se celebra este golpe de suerte, que llega en fechas señaladas y demuestra, una vez más, que La Primitiva también reparte alegría en la provincia de Huelva.