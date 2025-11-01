Presentado el cartel anunciador del LV Belén Viviente de Beas

La Parroquia de San Bartolomé acogió en la tarde de ayer la presentación del cartel anunciador de la LV edición del Belén Viviente de Beas, uno de los eventos más emblemáticos de la Navidad onubense. El acto estuvo presidido por el hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora la Virgen de los Clarines, quien dio a conocer la imagen que anunciará una nueva edición de este tradicional montaje belenista.

El cartel, obra del artista José Román Delgado, representa la escena de la Natividad situada en las puertas del Consistorio beasino, con un tapiz de fondo que muestra la torre del municipio, uno de sus símbolos más reconocibles.

Según explicó el autor, su intención fue “mostrar, desde una aparente sencillez, los dos elementos más relevantes: el Belén y Beas”. Para ello, combinó la escena principal del nacimiento con los elementos arquitectónicos más característicos del pueblo, empleando una técnica que evoca un estilo infantil o ingenuo, en homenaje al papel que los niños tienen cada año en la representación viviente.

El cartel ha sido recibido con entusiasmo por la sociedad civil y religiosa de Beas, que ve en su presentación el inicio simbólico de la campaña navideña. Con todo preparado para abrir sus puertas, el Belén Viviente de Beas afronta su edición número 55 consolidado como uno de los referentes culturales y turísticos de la provincia de Huelva.