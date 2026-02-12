Preocupación en Sanlúcar de Guadiana por la crecida del río tras nuevos desembalses

El río Guadiana ha experimentado esta noche una subida significativa a su paso por Sanlúcar de Guadiana, donde el nivel del agua ha crecido en torno a un par de metros respecto a la jornada anterior. La situación genera inquietud entre los vecinos ante la posibilidad de que la crecida continúe en las próximas horas.

Durante la tarde de ayer, el río se situaba solo ligeramente por encima de su nivel habitual y el paseo quedaba ya libre de agua. Sin embargo, el incremento registrado durante la madrugada ha cambiado el escenario y las previsiones apuntan a que mañana podría ser un día complicado, especialmente si se confirman las lluvias anunciadas.

Imágenes del Guadiana a su paso por Sanlúcar.

La subida está relacionada con los desembalses en cadena de varios pantanos. Las presas del Zújar y de La Serena, en la provincia de Badajoz, están liberando agua que llega posteriormente al embalse portugués de Alqueva y, desde allí, continúa su curso hacia el tramo bajo del Guadiana, afectando directamente a Sanlúcar.

En algunas zonas ribereñas ya se observan las consecuencias de la crecida, con embarcaciones que el propio río ha desplazado tierra adentro y que han quedado varadas fuera de su ubicación habitual.

“Estamos preocupados, porque el agua se sigue desembalsando y mañana puede haber un pico, además con la lluvia prevista. Ha subido un par de metros y si vuelve a hacerlo tendremos problemas”, señala un vecino del municipio.

La evolución del caudal en las próximas horas será determinante para valorar el alcance de la situación.