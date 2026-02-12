Aracena recibe 18.000 euros para avanzar en la exhumación de víctimas de la Guerra Civil en el Cementerio de San Sebastián

El Ayuntamiento de Aracena ha obtenido una subvención de 18.000 euros para el desarrollo de actuaciones vinculadas a la Memoria Democrática. La ayuda ha sido concedida en el marco del “VI Plan de Recuperación de Memoria Democrática 2025-2026”, tras la solicitud presentada por el Consistorio y aprobada por la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática, a propuesta de la FEMP.

Esta nueva financiación permitirá poner en marcha un proyecto de intervención arqueológica en el Cementerio de San Sebastián, donde en 2025 fue localizada una fosa relacionada con los hechos ocurridos en el municipio durante la Guerra Civil.

La iniciativa da continuidad a los trabajos de indagación e investigación histórica ya realizados, que contaron con una ayuda previa de 12.000 euros y cuyos resultados fueron presentados el pasado mes de octubre en unas jornadas específicas.

El proyecto contempla trabajos de campo sobre la fosa identificada, la posible exhumación e individualización de los restos que pudieran hallarse, así como su correspondiente estudio antropológico-forense. Con estas actuaciones se pretende avanzar en el proceso de localización y análisis de las víctimas vinculadas a aquel periodo histórico en el municipio.