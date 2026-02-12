La Mancomunidad Beturia adquiere el edificio para la futura Residencia de Mayores de Alosno

La Mancomunidad de Municipios Beturia ha formalizado la adquisición en propiedad del inmueble que albergará una futura Residencia de Mayores en Alosno. La operación se ha realizado a través de su empresa pública EDIA Social.

El presidente de la entidad supramunicipal, José Alberto Macarro, ha señalado que esta compra es el resultado del trabajo desarrollado en los últimos años, con el objetivo de reforzar los servicios sociales en la comarca y ampliar los recursos asistenciales.

La futura residencia se suma a los servicios que ya gestiona EDIA Social en el territorio, entre ellos Centros de Día, Centros Tutelados de Menores, Cocina Social y el Servicio de Ayuda a Domicilio. La incorporación de una residencia para personas mayores ampliará la red de atención en la zona.

Tras la adquisición del inmueble, está previsto que comiencen de forma inmediata los trabajos técnicos necesarios para definir y desarrollar el proyecto. La puesta en funcionamiento del centro se contempla a medio plazo, dada la complejidad administrativa y técnica que conlleva su adecuación.

Con este paso, la Mancomunidad continúa avanzando en su estrategia de fortalecimiento de los servicios públicos en los municipios que la integran, con el foco puesto en la atención social y el bienestar de la población.