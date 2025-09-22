Los Premios de Turismo 2025 de la Agencia Destino Huelva se entregarán en Sanlúcar de Guadiana y nombrarán a la venenciadora Remedios Vázquez como Embajadora Turística

La Agencia Destino Huelva de la Diputación Provincial celebrará el próximo 25 de septiembre la gala de entrega de los Premios de Turismo 2025 en un escenario tan simbólico como el embarcadero de Sanlúcar de Guadiana, con el río y la frontera con Portugal como telón de fondo.

El acto contará con la presencia del presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, la diputada de Turismo, Ana Delgado, y el alcalde del municipio anfitrión, José María Pérez Díaz, quien ha agradecido que su localidad haya sido elegida como sede de estos reconocimientos. “Podemos presumir de ser un enclave inmejorable para abrir las puertas de la provincia al turismo nacional e internacional por su carácter transfronterizo”, ha subrayado el regidor.

En esta edición, además de las seis distinciones en las diferentes categorías, se otorgará por segundo año consecutivo el nombramiento honorífico de Embajadora Turística de la Provincia, que recaerá en la venenciadora Remedios Vázquez, reconocida internacionalmente por llevar la imagen de los vinos del Condado de Huelva por todo el mundo. Toscano ha destacado su “indiscutible proyección de la provincia y su compromiso con la excelencia, la calidad y los productos de nuestra tierra”, subrayando que los onubenses se sienten “orgullosos de que sea nuestra embajadora”.

Premiados de la edición 2025

Embajadora Turística de la Provincia: Remedios Vázquez.

Excelencia Turística de Instituciones, Asociaciones y Fundaciones: Fundación Río Tinto.

Excelencia Turística del Sector Privado: Hotel La Malvasía.

Accesibilidad e Inclusividad Turística: Asociación Deportiva Náutica Marina Nuevo Portil.

Sostenibilidad Turística: Camping Doñarrayán (Huttopia).

Innovación Turística: Feria del Contrabando (Sanlúcar de Guadiana y Alcoutim).

Trayectoria Turística: Restaurante Casas (Aracena).

La gala será conducida por el periodista Fernando Valmaseda y contará con la colaboración del Ayuntamiento de Sanlúcar de Guadiana. La Diputación y la Agencia Destino Huelva destacan que estos galardones son un reflejo de la riqueza, la diversidad y el potencial del sector turístico onubense, capaz de unir sostenibilidad, innovación y tradición en un destino de excelencia.