Actuaciones de señalización y cerramientos en los humedales de Niebla

La Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente está desarrollando trabajos de señalización, cerramientos y cartelería en los humedales del término municipal de Niebla.

El delegado territorial, Pedro Yórquez Sancha, acompañado del alcalde iliplense, Joaquín Molina, ha visitado la Laguna de la Balastrera, donde se ejecutan labores de instalación de señales, delimitación mediante hincos y reposición de mallas deterioradas. La inversión en este enclave asciende a 3.200 euros.

Además, en la Laguna de los Caballos y la Laguna de Doña Elvira se instalarán nuevas señales y cerramientos perimetrales con un presupuesto total de 18.000 euros.

Estas actuaciones forman parte del Proyecto de Señalización, Cerramiento y Cartelería en los Humedales del Inventario Andaluz en la provincia de Huelva, dotado con un presupuesto global de 174.769,97 euros, destinado a la conservación y puesta en valor de estos ecosistemas únicos.