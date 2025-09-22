La Policía Local de Aljaraque multa a 19 usuarios de patinetes eléctricos en una campaña de control intensiva en septiembre
La Policía Local de Aljaraque ha intensificado la vigilancia sobre vehículos de movilidad personal, especialmente patinetes eléctricos, durante la primera quincena de septiembre, con el objetivo de reducir riesgos y mejorar la convivencia vial en el municipio.
En el marco de esta campaña, los agentes controlaron 120 patinetes y tramitó 19 sanciones por incumplimientos como circular por aceras, superar límites de velocidad, no usar luces o elementos reflectantes, o conducir bajo los efectos de alcohol y drogas.
Desde el Ayuntamiento destacan que esta acción forma parte de un plan continuo de control y concienciación sobre la normativa aplicable a estos vehículos, subrayando que Aljaraque está haciendo un especial hincapié en este problema para proteger tanto a los peatones como a los propios usuarios.
La Policía Local ha recordado que la mayoría de los usuarios cumple las normas y que las campañas de información y vigilancia continuarán de manera periódica.