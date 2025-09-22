Almonte y CaixaBank impulsan “El Árbol de los Sueños” para que ningún niño se quede sin juguetes

El Ayuntamiento de Almonte, en colaboración con CaixaBank, ha renovado el convenio para poner en marcha la campaña “El Árbol de los Sueños”, una iniciativa que busca garantizar que ningún niño o niña en situación de riesgo, pobreza o vulnerabilidad se quede sin juguetes durante las próximas navidades.

Los menores participantes elaborarán cartas manuscritas y codificadas, solicitando a los Reyes Magos los regalos que desean recibir, asegurando así la protección de sus datos personales. Desde su creación, esta acción solidaria ha beneficiado a unos 120 menores, que han recibido regalos gracias a la implicación de instituciones y ciudadanos.

El Ayuntamiento de Almonte ha subrayado la importancia de esta iniciativa para promover la solidaridad y la inclusión social, con el objetivo de que todos los niños y niñas puedan disfrutar del Día de los Reyes Magos.

“Seguimos trabajando para que en Almonte ningún menor se quede sin juguetes y todos tengan una Navidad llena de ilusión”, destacan desde el consistorio.