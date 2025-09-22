Diputación convoca una nueva edición de los premios para mujeres rurales y jóvenes ganaderos con proyectos innovadores

La Diputación de Huelva ha abierto el plazo de presentación de candidaturas para el V Concurso de Cultivos y Procesos Innovadores promovidos por Mujeres Rurales y el III Premio Jóvenes Ganaderos con proyectos innovadores, dos iniciativas que suman más de 22.000 euros en premios y que buscan fomentar la innovación, la sostenibilidad y el liderazgo en el medio rural onubense, al tiempo que promueven la igualdad de oportunidades y la incorporación de nuevas generaciones al sector agroalimentario.

El concurso dirigido a mujeres rurales cuenta con una dotación de 12.000 euros, repartidos en cinco galardones: 3.500,00 euros para el primer premio, 2.500,00 euros para el segundo y tres premios de 2.000,00 euros cada uno para el tercero.

El premio para jóvenes ganaderos alcanza los 10.500 euros, también distribuidos en cinco reconocimientos: 4.000,00 euros para el primero, 2.000,00 euros para el segundo y tres premios de 1.500,00 euros cada uno para el tercero, cuarto y quinto, respectivamente.

Ambos galardones buscan apoyar proyectos que mejoren la competitividad del sector, recuperen espacios en desuso, impulsen la creación de empleo y respondan a la demanda del mercado con criterios sostenibles y de calidad.

La diputada de Agricultura, Ganadería, Pesca y Marca Huelva, Patricia Millán, ha destacado que “estas dos convocatorias son una apuesta por el futuro de nuestros pueblos, por la igualdad, por el relevo generacional y por quienes innovan desde el medio rural; por ello, queremos reconocer el talento, fomentar el liderazgo y garantizar que la provincia de Huelva siga siendo un referente en sostenibilidad y calidad agroalimentaria”.

El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 10 de octubre de 2025 para el III Premio Jóvenes Ganaderos y el 17 de octubre de 2025 para el V Concurso de Mujeres Rurales. Las solicitudes podrán formalizarse a través de la sede electrónica