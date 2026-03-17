Almonte cifra en más de 20 millones los daños causados por los temporales

El Ayuntamiento de Almonte ha estimado en más de 20 millones de euros los daños provocados por los temporales registrados desde finales del pasado año, tras la evaluación realizada por los servicios técnicos municipales en diferentes infraestructuras públicas del municipio.

Entre las afecciones más relevantes destacan los daños en el Paseo Marítimo de Matalascañas, cuya reparación asciende a 12,5 millones de euros. A ello se suman los desperfectos en la red de saneamiento de Almonte, valorados en 4,4 millones, así como en centros educativos públicos, con 1,4 millones, y en edificios municipales destinados a servicios, que alcanzan los 824.000 euros. Además, los daños en caminos rurales se estiman en unos 400.000 euros, afectando a una red clave para la actividad agrícola.

Ante esta situación, el Consistorio ha iniciado gestiones con la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y el Gobierno central para canalizar ayudas y activar mecanismos de financiación. Entre las solicitudes, destaca la inclusión de los caminos rurales en el Plan de Actuaciones de Emergencia, así como la remisión de informes técnicos sobre los daños a distintas administraciones.

Desde el equipo de gobierno se ha subrayado que se mantiene un seguimiento continuo de los daños y de los procedimientos en marcha, con el objetivo de avanzar en la recuperación de las infraestructuras afectadas y garantizar el restablecimiento de los servicios públicos en el municipio.