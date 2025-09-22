Lepe celebra la Semana Mundial del Turismo con actividades para todos los públicos

El Ayuntamiento de Lepe, a través de Turismo Lepe, conmemora esta semana la Semana Mundial del Turismo con una variada agenda de actividades dirigidas a vecinos, visitantes y profesionales del sector.

La programación arranca el martes 23 con un stand informativo en la Plaza de España, abierto de 10 a 12:30 horas. El miércoles 24 se celebra una jornada de puertas abiertas en "La Casa Azul" de La Antilla, destinada a los profesionales del sector turístico.

El jueves 25, los amantes de la naturaleza podrán participar en un senderismo meditativo a las 11:00 horas, con inscripción previa en oturismo@lepe.es. El viernes 26 se desarrollará la ruta “Un paseo por la historia y el patrimonio de Lepe”, que comenzará a las 17:30 horas desde la Plaza de España, seguida de la proyección del documental “Lepe, el origen de la felicidad” a las 19:30 horas en la capilla de San Cristóbal.

La Semana concluirá el sábado 27 con una iniciativa de voluntariado ambiental, bajo la modalidad de “plogging”, en la barriada de Pescadores de La Antilla, combinando el paseo con la recogida de residuos.

Con esta propuesta, el Ayuntamiento pretende promover el turismo sostenible, la cultura local y la participación ciudadana, al tiempo que se fomenta el conocimiento del patrimonio y la historia de Lepe.